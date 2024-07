il 5 luglio a Vallo della Lucania "Strategie di sviluppo dei borghi e nuove opportunità di lavoro"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Venerdì 5 luglio 2024 dalle ore 10:00 presso l’Aula consiliare del Comune di Vallo della Lucania - Palazzo della Cultura in via E. Nicodemo (ex convento dei domenicani), avrà luogo un evento organizzato dal CpI di Vallo della Lucania dal titolo "Strategie di sviluppo dei borghi e nuove opportunità di lavoro. La cooperazione territoriale: il ruolo del Centro per l’Impiego". Si parlerà della valorizzazione socio-economica dei borghi e della creazione di nuove possibilità occupazionali, in particolare per i giovani. Con l'occasione, si svolgerà anche attività di job recruiting durante la quale sarà possibile presentare il proprio curriculum vitae e candidarsi alle posizioni lavorative aperte presso le aziende del territorio.