Leadership al femminile, casi di successo, ruolo delle istituzioni, certificazione di genere e relativi vantaggi per chi la consegue: questi alcuni dei temi al centro dell'incontro dal titolo “Donne e lavoro, non sempre è un’impresa”, in agenda mercoledì 8 marzo 2023, alle ore 10.30, presso la sede di rappresentanza della Camera di Commercio di Salerno – via Roma n.29.

L’appuntamento, organizzato dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Salerno prevede, dopo i saluti di Andrea Prete - Presidente di Unioncamere, di Paky Memoli - Vice Sindaco del Comune di Salerno e di Agnese Ambrosio - Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della CCIAA di Salerno, una tavola rotonda a cui partecipano: Monica Rispoli - Plant Manager dello stabilimento Coca-Cola HBC Italia di Marcianise, Marilina Labia - Responsabile Imprenditoria femminile SiCamera, Carmen Petrolla - Auditor e formatrice qualificata UNI//PdR 125/22 e sui temi correlati alla parità di genere diversità e inclusione - Ente KIWA, Valeria Fascione - Assessore Ricerca, Innovazione e Start-up della Regione Campania.