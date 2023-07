L’8xmille alla Chiesa Cattolica finanzia la bellezza: il restauro della tela settecentesca di Michele Ricciardi

L’8xmille alla Chiesa Cattolica finanzia la bellezza attraverso il restauro e la conservazione dei beni culturali delle diocesi.

Al Museo diocesano San Prisco è in corso il restauro dell’opera di Michele Ricciardi raffigurante i Santi Benedetto e Guglielmo che intercedono per le anime del Purgatorio presso la SS.ma Trinità.

Il dipinto settecentesco fa parte di un insieme di tre tele uguali per forma e dimensione che erano originariamente collocate all’interno del complesso monumentale di San Giovanni in Parco a Nocera Inferiore. Il monastero fu soppresso e in seguito andò a far parte del patrimonio pubblico, attualmente è di proprietà del Comune di Nocera Inferiore.

Le opere sono transitate nella Cattedrale e conservate per lungo tempo all’interno della sagrestia, dal 2008 sono esposte al Museo. Il quadro, commissionato con ogni probabilità negli anni trenta del XVIII secolo all’artista Ricciardi, ha subito nel tempo un processo di deterioramento e, purtroppo, anche qualche intervento di restauro non appropriato.

Si è fatta dunque pressante la necessità di procedere ad un attento restauro dell’opera, sia per preservarne le caratteristiche estetiche e strutturali, sia per conservarlo meglio e restituirlo conseguentemente alla comunità.