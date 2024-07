Il governatore Bardi: "La Regione Basilicata pronta a mantenere quote nell’aeroporto di Salerno"

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha annunciato che, in seguito alla riattivazione delle attività commerciali presso l’aeroporto di Salerno-Pontecagnano, proporrà alla Giunta regionale di mantenere le quote del Consorzio aeroportuale. La decisione mira a sostenere le politiche di rafforzamento della rete infrastrutturale lucana, inclusa la Pista Mattei a Pisticci Scalo, all'interno dello sviluppo della Zona Economica Speciale (ZES) unica.

Le parole del governatore

"Occorre registrare positivamente il rilancio dello scalo aeroportuale di Pontecagnano che dall'11 luglio, grazie al coinvolgimento di Volotea ed EasyJet, vede coprire cinque destinazioni estere e quattro nazionali, potenziando in modo rilevante il traffico aereo," ha dichiarato Bardi. Questo dinamismo, secondo il Presidente, garantirà migliori prospettive finanziarie per il Consorzio, aprendo nuove opportunità per la Basilicata di beneficiare della vicinanza di questo scalo. Nel giugno 2022, la Regione Basilicata aveva deciso di recedere dal Consorzio Aeroporto di Salerno-Pontecagnano a causa dell’inattività dell’aeroporto e della tendenza negativa del fatturato. Era stata avviata la procedura di vendita della quota societaria del 6,78% tramite avviso pubblico, ricevendo tre manifestazioni di interesse. La Regione detiene il 6,78893% del 5% di Gesac Spa, frutto della fusione con Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi Spa. "Il rilancio delle attività aeroportuali indica una situazione in evoluzione, spingendo la Regione Basilicata a considerare diverse opzioni riguardo alla sua permanenza nella società e una precisa valutazione della quota in relazione al mercato attuale," ha concluso Bardi. Questi elementi verranno sottoposti alla coalizione di governo e alla Giunta regionale per le decisioni conseguenti.