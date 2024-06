Aeroporto di Salerno, De Luca: "Cambierà volto al territorio, in cantiere grandi infrastrutture"

"Abbiamo il decollo dell'aeroporto di Salerno l'11 luglio, salvo sorprese dell'ultimo minuto. E' una infrastruttura che può cambiare il volto di un territorio". In vista dell'apertura dello scalo aeroportuale Salerno-Costa d'Amalfi, lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo all'iniziativa In viaggio con la Banca d'Italia a Salerno. "Se nel giro di tre anni - osserva - cominciamo ad avere tre milioni e mezzo o quattro milioni di viaggiatori, la cosa diventa davvero di sviluppo straordinario per il nostro territorio".

Le infrastrutture

Per la città di Salerno, il governatore annuncia che "abbiamo in previsione grandi infrastrutture". E spiega: "Ieri, abbiamo avuto la data ultima per le offerte per il nuovo ospedale Ruggi d'Aragona, parliamo di un investimento alla fine di mezzo miliardo di euro. Partiremo a breve con la gara per gli impianti sportivi dell'Arechi e del Volpe, parte il palazzetto dello sport, parte il lavoro della metropolitana leggera per collegare Salerno con l'aeroporto, abbiamo in corso opere importanti per quanto riguarda l'alta velocità".