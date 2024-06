Aeroporto di Salerno: spuntano i manifesti dei primi voli

Ad un mese esatto dall’apertura ufficiale dell’aeroporto Costa d’Amalfi di Salerno (prevista per l’11 luglio prossimo) sono comparsi per la città alcuni manifesti che sponsorizzano i primi voli. A promuoverli - come mostra la foto di Antonio Capuano - la compagnia Volotea che, inizialmente, avrà come destinazioni Catania, Nantes, Verona e Cagliari.

Il programma dei voli

Come annunciato nelle scorse settimane, si partirà con Nantes, disponibile dall'11 luglio, e Cagliari, disponibile dal 13 luglio, entrambe con frequenza bisettimanale, il mercoledì e il sabato. Dal 2 settembre, invece, e per tutto il periodo invernale, saranno disponibili anche i collegamenti per Catania e Verona, con due frequenze alla settimana, il lunedì e venerdì.