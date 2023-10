Aeroporto di Salerno: 76 milioni di euro dalla Regione Campania per il nuovo terminal e per la viabilità i

Altri fondi per l’aeroporto di Salerno dalla Regione Campania che stanzia più di 76 milioni di euro per la realizzazione del nuovo terminal e per la viabilità intorno allo scalo.

Via libera, a Palazzo Santa Lucia, per la delibera di “destinare in via programmatica l’importo massimo 57 milioni 850mila euro a valere sulla fonte di finanziamento Fsc 2021-2027 Regione Campania, per l’attuazione del Primo lotto funzionale per la realizzazione del nuovo terminal aviazione commerciale ed infrastrutture a servizio, edificio polifunzionale e deposito carburanti, individuando la società Gesac quale soggetto attuatore”. Come riporta La Città, si parla anche di “destinare in via programmatica l’importo massimo di 18 milioni 300mila euro a valere sulla fonte di finanziamento Fsc 2021-2027 Regione Campania per la realizzazione dell’intervento di Adeguamento viabilità di accesso all’aeroporto di Salerno e adeguamento delle aree esterne, individuando la Provincia di Salerno quale soggetto attuatore”.