Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi: pronti ad aprire il bar e la farmacia

Fervono i preparitivi per l'ormai imminente inaugurazione dell'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi: di prossima apertura, in particolare, il bar e la farmacia. Il nuovo dispensario farmaceutico offrirà una vasta gamma di farmaci e prodotti per il benessere. Il bar caffetteria, convenience e tabacchi store si chiamerà Caffè Verdi Costa d’Amalfi: baristi esperti prepareranno caffè di alta qualità, dalla classica tazzina di espresso al cappuccino cremoso.

La curiosità

Presso lo stesso esercizio, sarà possibile acquistare anche sigarette, giornali o altri articoli essenziali, nonchè souvenir, come ceramiche artigianali e prodotti tipici del territorio, tra cui limoncello, mozzarella e molte altre ancora prelibatezze locali.