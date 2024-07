Aeroporto di Salerno, atterrati i primi due voli: attesi De Luca e Salvini

Sono atterrati questa mattina intorno alle 8 i primi due voli di linea che hanno dato il via, ufficialmente, alle attività dell'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi. Il primo a toccare terra è stato l'aereo Volotea proveniente da Nantes; il secondo, un EasyJet proveniente da Milano Malpensa.

L'inaugurazione

Allo scalo aeroportuale salernitano, questa mattina alle 11.30, è in programma la cerimonia “Salerno Decolla” cui intervengono, tra gli altri, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e Carlo Borgomeo, presidente di Gesac (società che gestisce gli aeroporti di Napoli e Salerno) e di Assaeroporti.

La curiosità

Tantissimi sono i curiosi presenti in questi minuti all'esterno dell'aeroporto, pronti a immortalare, smartphone o telecamere alla mano, atterraggi e decolli dei primi aerei in quella che, da più parti, viene definita "una giornata storica per Salerno, per la Campania e per il Sud Italia".