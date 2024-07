Aeroporto di Salerno, partiti i primi voli. De Luca: "E' una giornata storica"

Dopo i primi due atterraggi sono partiti, sempre questa mattina, in direzione Nantes e Milano Malpensa i primi voli delle compagnie Volotea e Easyjet dall'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi. Per l'occasione questa mattina si è tenuta una cerimonia di inaugurazione alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Il governatore a tutto campo

Per De Luca quella di oggi "è una giornata storica, ci sono quasi vent'anni di lavoro per arrivare a questo risultato". "Il punto di svolta è stata l'iniziativa della Regione Campania che ha unificato la gestione dell'aeroporto di Salerno con quello di Napoli Capodichino, la Gesac ha unificato tutto il progetto. Siamo riusciti in questo modo a concretizzare l'investimento, a seguire una procedura complessa, a dare respiro a Capodichino e, contemporaneamente, a realizzare il secondo aeroporto della regione. La Campania era rimasta l'unica grande regione d'Italia con un solo aeroporto". De Luca si è detto convinto che "l'inaugurazione dell'aeroporto determinerà una svolta straordinaria dal punto di vista economico e turistico. Bisogna completare l'aerostazione, che sarà anche un bellissimo progetto di architettura contemporanea, e si realizzerà il settore commerciale. Davvero questo determinerà una svolta per tutta la Campania sud e per la Basilicata. Avremo un incentivo turistico per la Costiera amalfitana e quella cilentana. È davvero una grande sfida, abbiamo vinto con la collaborazione di tanti. Gesac garantirà una gestione eccellente come già capitato all'aeroporto di Napoli Capodichino. Una volta tanto dobbiamo essere davvero soddisfatti, abbiamo fatto davvero una cosa rivoluzionaria. Poche volte questo aggettivo è adeguato, in questo caso lo è. Questa che abbiamo fatto è una rivoluzione".

Il presidente di Gesac

"La notizia più importante, mi pare, tenendo conto della sensibilita' della comunità salernitana, è che stata rispettata una data". Lo ha dichiarato il presidente di Gesac (società che gestisce gli aeroporti di Napoli e Salerno) e di Assaeroporti, Carlo Borgomeo, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi. "Nei mesi e nelle settimane scorsi, legittimamente, quando mi trovavo a parlare con salernitani - aggiunge - c'era sempre una velatura di scetticismo, forse per delusioni del passato. 'Ma sarà vero?', 'ma veramente?', 'ma questo luglio?', si chiedevano. E' andata così, era l'11 luglio e l'11 luglio sono atterrati due voli, uno da Nantes e uno da Milano Malpensa; sono ripartiti due voli, uno per Nantes e uno per Milano Malpensa. Nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, continueranno". "A fine anno - anticipa Borgomeo - supereremo i mille movimenti, cioè i mille voli, più quelli dell'aviazione generale che sarebbero i voli privati. Nel 2025 verrà fatto il terminal per l'aviazione generale, che provvisoriamente servirà anche i voli commerciali, cioè i voli normali. Nel 2026, ci sarà l'inaugurazione del nuovo terminal, che non è bello, di più. Gira voce che sarà l'aeroporto più bello d'Europa". Le prospettive? "C'è un masterplan che parla, entro gli anni Trenta, di sei milioni di passeggeri".