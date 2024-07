Aeroporto, parte il conto alla rovescia: 13 destinazione attive, al taglio del nastro anche Salvini

Record di numeri di voli e compagnie già presenti all'aeroporto Salerno Costa D'Amalfi: sono già 13 le destinazioni ordinarie in Italia ed Europa che verranno operate nel nuovo hub campano che verrà inaugurato il prossimo 11 luglio, come annuncia il consigliere regionale, Luca Cascone. In particolare, si vola fino a Bergamo, Cagliari, Catania, Milano Malpensa, Torino e Verona per quelle nazionali e Basilea, Berlino, Ginevra, Londra Gatwick, Londra Stansted, Malta e Nantes per quelle internazionali più 7 linee vacanziere operate dai charter. Con l’attuale operativo, tra voli di linea e charter sarà possibile raggiungere a fine anno l’obiettivo di 200mila passeggeri.



All'inaugurazione prevista per l'11 luglio, alle 11.30, come anticipato dal Governatore Vincenzo De Luca, saranno presenti anche il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, nonchè gli amministratori della Gesac e dell’Enac. Solo per quella giornata sono previste corse con orari dedicati. A seguire, la pubblicazione degli orari in vigore dal 12 luglio al 30 settembre.