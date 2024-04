Aeroporto di Salerno, ok al servizio taxi: ecco le tariffe

Lo scorso marzo, a Palazzo Sant’Agostino, è stato siglato un accordo per assicurare il servizio di taxi agli utenti del nuovo scalo aereo “Salerno Costa d'Amalfi”. A firmare l’intesa: i sindaci Vincenzo Napoli (Napoli), Giuseppe Lanzara (Pontecagnano Faiano), Mimmo Volpe (Bellizzi), Cecilia Francese (Battipaglia). Presenti anche il consigliere regionale Luca Cascone, il deputato Piero De Luca, l’assessore comunale di Salerno Dario Loffredo e i rappresentati dei taxi.

Le tariffe

Negli ultimi giorni, infatti, è stato redatto il piano-tariffe taxi da e per l’aeroporto. In particolare, da la tratta dallo scalo aeroportuale alla città di Salerno (stazione o porto Masuccio Salernitano) costerà 50 euro; 35 euro, invece, la corsa con destinazione la stazione di Battipaglia; 25 euro per raggiungere Pontecagnano Faiano, 15 euro per Bellizzi. Le tariffe riguardano un massimo di 4 persone e con un bagaglio cadauno.