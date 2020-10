Economia ai tempi del Covid, Ferrigno (Claai): "E' tempo di cambiare: sì all'innovazione", poi l'appello al Prefetto sui costi degli affitti

"Dobbiamo abituarci a vivere e a lavorare in modo diverso, a prova di norme anti-Covid. Impossibile pensare che nulla debba essere modificato, in quanto non ci troviamo in una fase temporanea, ma in un cambiamento di medio-lungo periodo che interessa ogni aspetto, da quello lavorativo a quello dei rapporti interpersonali".

E' quanto osservato dal presidente della Claai di Salerno, Gianfranco Ferrigno che, dinanzi alla "resistenza" da parte di alcuni imprenditori nei confronti dei protocolli da seguire e delle restrizioni anti-contagio, sottolinea come sia opportuno, invece, incanalare le energie per individuare valide strategie da adottare, per convivere con il Covid-19. Necessario, per il presidente, puntare, in particolare, sulle nuove tecnologie, sulla formazione e sull'innovazione. "Durante il primo lockdown abbiano iniziato ad incontrarci con le videoconferenze: ora questa usanza sta persistendo. E' questo un esempio di una nuova abitudine acquisita dettata dalla necessità di organizzarsi in modo diverso, al fine di adattarsi alle precauzioni anti-contagio indicate- ha detto il presidente Ferrigno - Nel mondo imprenditoriale, come in quello scolastico e nella vita, in genere, occorrono aggiornamento costante ed innovazione: se il delivery sta quadruplicando il fatturato, significa che funziona e che quindi è necessario ricorrere a nuovi sistemi di vendita, ma se non si punta sulla ricerca non si possono ottenere risultati in tal senso". Poi l'appello al Prefetto: "Sarebbe opportuno convocare un tavolo con i proprietari immobiliari per ragionare sui costi degli affitti cui commercianti ed artigiani continuano a provvedere, senza sconti - ha evidenziato Ferrigno - In tempo di pandemia è cambiato il valore degli immobili in quanto un negozio, per via delle norme sul distanziamento, riesce oggi ad accogliere meno clienti rispetto a prima, il che influenza il guadagno e quindi la disponibilità ai pagamenti dell'affitto. Per questo periodo emergenziale, dunque, sarebbe giusto differenziare i costi al fine di agevolare i piccoli imprenditori".

