Un parco sportivo al posto dell'ex cava D’Agostino di Brignano: l'aggiudica per il 2° lotto

C'è stata l’aggiudica dei lavori per il secondo lotto del progetto complessivo dell'ex cava D’Agostino di Brignano in parco sportivo: a vincere la gara, come riporta La Città, la costituenda associazione temporanea d’impresa con Itm e Arechi, con sede legale della mandataria a Forlì e sede operativa a Salerno. L’Ati ha ottenuto l’appalto con un ribasso del 9,11% pari a 15.455.955 euro (sulla base d’asta di 16.965.030 euro) e con un ribasso offerto sulla durata totale dei lavori pari al 30%.

Prevista la realizzazione di un campo da rugby e da una pista d’atletica nella parte a ovest del lago e di un campo da basket, due campi da padel e un edificio con spogliatoi, servizi igienici e un piccolo chiosco adibito a bar al confine del parco, con accesso da Brignano.