Agricoltura, l'appello della sindaca Francese all'assessore regionale: "Sbloccare i fondi del PSR Campania"

La Sindaca di Battipaglia Cecilia Francese ha rivolto nella giornata di ieri un appello formale all’Assessore Regionale all’Agricoltura Nicola Caputo ed al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli per sbloccare i fondi del PSR Campania 14/20 sulle misure 4.1 e 6.1 PIG. “Per l’agricoltura l’impegno della futura Amministrazione - dichiara la Sindaca - è quello di ricercare soluzioni adeguate, agendo sia direttamente che attraverso la normale interlocuzione istituzionale con Regione e Governo, relativamente, ad esempio, al fabbisogno di nuove infrastrutture capaci di immettere ancora più velocemente e facilmente la nostra produzione di eccellenza sui mercati europei”. L’Agricoltura della Piana del Sele può affermarsi come motore economico del territorio, messo in moto da uomini e donne che hanno mostrato grande capacità di produrre e innovare, arrivando nel loro campo ai vertici europei. Ma lo sviluppo è possibile solo attraverso strutturate sinergie territoriali. La campagna elettorale di questi giorni, che investe peraltro due comuni importanti della Piana del Sele, Eboli e Battipaglia, è stata occasione anche per un serrato dialogo con gli imprenditori agricoli sul ruolo fondamentale del settore primario nelle dinamiche dello sviluppo economico e sociale locale. La Sindaca, candidata alla riconferma nel ballottaggio del prossimo 17 e 18 ottobre, si è fatta anche in quest’occasione portavoce delle preoccupazioni della categoria, chiedendo ascolto all’Assessore Regionale all’Agricoltura Nicola Caputo ed al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli. La Sindaca ha chiesto di porre rimedio ai ritardi accumulati sul PSR Campania, sia in termini di pagamenti (misure 4.1 e 6.1 del Progetto Integrato Giovani) sia in termini di generale scorrimento delle varie graduatorie. La questione interessa particolarmente i giovani imprenditori locali che hanno realizzato investimenti o programmato di realizzarli facendo affidamento proprio sulle risorse del PSR. Pertanto, è stato richiesto l’intervento diretto delle istituzioni regionali e nazionali, per riuscire sbloccare le risorse necessarie.