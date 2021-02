Associazione Imprese Salerno, attivata una rete di servizi per i propri associati

L’Aisp (Associazione Imprese Salerno e Provincia) è in campo per creare una rete di servizi sul territorio salernitano mettendo a disposizione convenzioni che, successivamente, saranno presentate nello specifico.

Il commento

“Questa fitta rete di servizi - spiega l'Aisp - è stata creata per poterla mettere a disposizione di tutti i nostri associati ed è comprendente di consulenza legale, apertura al credito, tecnica, Hccp, Caf, corsi di sicurezza o primo soccorso, corsi di formazione professionali, pubblicità e grafica, analisi dedicata ad utenze di energia elettrica e gas con scontro del 4% in bolletta esclusivamente per gli associati, sconto extra su noleggio a breve e lungo termine. Il motore principale di Aisp ed uno dei suoi principali intenti è la possibilità di rendere reale una stretta collaborazione tra tutti i commercianti del nostro territorio, senza esclusione alcuna, ponendoci come obiettivo futuro quello di poter accrescere il valore reale, e non fittizio, della nostra città".

Gallery