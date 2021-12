Innovazione e digitalizzazione del CNPA: Alex Giordano è il nuovo coordinatore del gruppo tematico. Promuovere un settore agricolo smart (intelligente) e resiliente, sostenere la cura per l’ambiente, l’azione per il clima, e stimolare la crescita e l’occupazione nelle aree rurali. E’ questa la finalità del gruppo tematico dedicato a “Innovazione, akis, nuova imprenditorialità e digitalizzazione”, all’interno del Comitato per la Nuova Programmazione Agricola (CNPA).

Lo scenario

L’organismo, per la prima volta istituito in Campania e fortemente voluto dall’Assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, ha lo scopo di supportare l’Assessore regionale e l’AdG PSR per la programmazione della PAC 23/27 e per la modifica strategica legata alla transizione dell’attuale PSR con l’elaborazione di proposte specifiche. L’ambito tematico dedicato sarà coordinato dal professore Alex Giordano, docente presso il dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II, pioniere della trasformazione digitale in Italia ed esperto di processi di innovazione e tecnologie 4.0 per il sistema agroalimentare.

Il commento

“E’ importante, in questa fase storica - spiega Giordano - operare cambiamenti e trasformazioni che rendano l’agricoltura, anzi tutte le diverse agricolture campane, sempre più sostenibili da tutti e tre i punti di vista che suggerisce l’Onu e gli SDGs: dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Il territorio campano esprime una grande vocazione agricola e produttiva ed è riferimento nazionale per grandi produzione alimentari di qualità. I dati che riguardano fenomeni come l’occupazione di suolo e l’aumento dell’urbanizzazione - continua - insieme all’abbandono delle terre, e a fenomeni come l’aumento dell’obesità e del sovrappeso, devono farci riflettere su un insieme di azioni che vanno messe in campo a tutela della salute e del benessere delle persone e dei territori”. Quindi come ci possono aiutare le tecnologie? “Riducendo gli impatti delle fasi produttive, favorendo la tracciabilità dei prodotti, studiando le proprietà nutrizionali e gli effetti sulla nostra salute e supportando la creazione di nuovi prodotti. Bisogna addomesticare le tecnologie evolute come robotica, intelligenza artificiale, big data, alla salvaguardia del suolo d alla valorizzazione delle produzioni agricole di qualità”, la risposta del docente che coordinerà l’ambito tematico.

La scheda



Alex Giordano, pioniere del digitale in Italia, è considerato uno dei principali esperti di Social Innovation e Digital Transformation. è stato consulente su temi della trasformazione digitale di brand del calibro di: TIM, Google, Chicco, Tiscali, MTV, Diesel, Fiat e molti altri. È docente di Innovazione Sociale e Trasformazione Digitale 4.0 presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli, per la quale è responsabile scientifico del proggetto Societing 4.0, un programma di ricerca/azione che punta a sviluppare un modello di innovazione ‘mediterraneo’. È stato ideatore cofondatore di Rural hub il primo esperimento di incubatore di innovazione per le aree rurali e interne ed oggi con la task force Rural Hack lavora alla diffusione di nuovi approcci 4.0 per l’agricoltura e per lo sviluppo delle comunità rurali e con il progetto PIDmed - condotto dall'Ateneo in partnership con la CCIAA - si occupa della trasformazione digitale 4.0 delle micro/piccole/medie imprese. È cofondatore di NinjaMarketing, membro dello IADAS (Accademia Internazionale di Arti e Scienze) di New York, e autore di vari libri tra cui Marketing Non Convenzionale (Sole24Ore, 2007), Societing Reloaded (Egea, 2013), Societing4.0 (Egea 2020) e curatore dell’edizione italiana del Libro Bianco sulla Innovazione Sociale.