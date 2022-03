Dal Cilento alle Isole Eolie in meno di 3 ore con Alicost: al via i collegamenti, le informazioni

Da Sapri alle Eolie, con Alicost, la compagnia marittima salernitana che ha ridotto i tempi di collegamento ed in 3 ore dalla Campania conduce i passeggeri nell’arcipelago siciliano. I collegamenti saranno attivi dal 16 giugno fino al 29 agosto, ma è già possibile prenotarsi on line sul sito Alicost.It

Le informazioni

La linea marittima da Sapri alle Eolie avrà come primo orario di partenza 9.40 per raggiungere Stromboli alle 12, con possibilità di ritorno giornaliero da Stromboli alle 17.30 per arrivare a Sapri alle 19.45: al rientro, anche un servizio navetta gratuito dal porto alla stazione. Per ulteriori informazioni: clicca qui