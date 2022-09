Alta Velocità, pronto il progetto di fattibilità della Buonabitacolo-Praia

E’ stata comunicata, in questi giorni, agli enti preposti la conclusione dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica dei Sub Lotti 1b Romagnano - Buonabitacolo e 1 Buonabitacolo - Praia. Si tratta di due parti della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Salerno-Reggio Calabria, dove i treni potranno viaggiare a 300 km/h e che consentirà un risparmio di 30 minuti sugli attuali tempi di percorrenza.

Il commento

Ad annunciarlo è il sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio: “Il completamento dell'intero Lotto 1 Battipaglia-Praia e del Lotto 0 Salerno-Battipaglia (oggi non definito come prioritario) permetterebbe al nostro di essere collegato con Roma in circa 2 ore. I Comuni interessati stanno per essere convocati per le audizioni territoriali e per organizzare dibattiti pubblici”.