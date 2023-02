Ambiente e trasporti, l'imprenditore salernitano Domenico De Rosa a Montecitorio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Gruppo SMET alla Camera dei Deputati per parlare di trasporti e ambiente, ovvero di come lo sviluppo ed il potenziamento di una mobilità sostenibile possano apportare benefici considerevoli all’ambiente e alla società. La sviluppo di una mobilità sostenibile, peraltro, è una delle priorità dell’ONU, che con l’Agenda 2030 ha individuato 17 obiettivi di sviluppo sostenibile tra i quali si evidenzia il ruolo centrale della mobilità, oggetto di interventi mirati che dovrebbero portare all’ambizioso traguardo delle Zero emissioni.

“La mobilità rappresenta una delle sfide più complesse che siamo chiamati ad affrontare in una società che è alle prese con quotidiani e profondi cambiamenti legati a fattori ambientali, demografici, tecnologici e industriali – ha spiegato Domenico De Rosa, Ceo del Gruppo SMET – Il settore della mobilità è uno dei punti cardine intorno al quale ruota il benessere della comunità e per questo servono azioni concrete che definiscano un nuovo modello di sviluppo, che deve essere condiviso, sostenibile e a beneficio di tutti”.

De Rosa ha, poi, aggiunto: “Le Istituzioni della Repubblica devono essere sempre più coinvolte nei processi di trasformazione modale che gli operatori stanno sviluppando, armonizzando le normative alle reali esigenze del contesto economico attuale. Solo così le imprese potranno essere seriamente accompagnate verso una mobilità sostenibile e raggiungere l’ambizioso obiettivo delle emissioni Zero”.