Ambulanti a Salerno: Confesercenti incontra gli assessori per la nuova collocazione

Si terrà il 22 febbario alle ore 10.30, a Palazzo di Città, l'incontro tra l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara e l'assessore alla Sicurezza, Trasparenza, Polizia Locale e Protezione Civile, Claudio Tringali con i vertici di Confesercenti per illustrare una proposta transitoria inerente i mercatali. Insieme agli assessori Ferrara e Tringali, all'incontro parteciperanno il presidente provinciale Confesercenti Raffaele Esposito, il direttore regionale Pasquale Giglio e il vicepresidente Anva.

Per l’occasione, si analizzeranno i regolamenti attualmente in vigore disposti dall’amministrazione comunale e si vaglieranno, appunto, quelle che sono le novità da mettere in campo per la categoria degli ambulanti, degli spuntisti etc. L’amministrazione comunale ha valutato alcune possibili soluzioni per collocare questa categoria di lavoratori e le sottoporrà all’attenzione della Confesercenti regionale e provinciale, a conclusione di una serie di proficui incontri avvenuti nel corso di questi ultimi mesi.

La nota del Comune