"Per Sempre" fa spazio ad Etè: inaugurato il nuovo supermercato in via Mobilio

"Per Sempre" lascia il posto ad Etè in via Settimio Mobilio: di ieri l'inaugurazione del nuovo supermercato in città. In tanti avevano auspicato la riapertura dello store dopo le recenti chiusure che avevano interessato diversi punti vendita salernitani.

Curiosità

Eté Supermercati nasce nel 2013 come “classico” store della Distribuzione Organizzata e ad oggi vanta una rete distributiva di circa 130 punti affiliati, localizzati in Campania, Calabria, Basilicata e Puglia.