Lidl, apre la sede anche a Sarno: il taglio del nastro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Altra giornata di inaugurazioni per Lidl, catena di supermercati con oltre 660 punti vendita su tutto il territorio nazionale, che giovedì 29 ottobre taglia il nastro di ben tre nuovi punti vendita, da Nord a Sud Italia passando per il Centro: Como, Forlì e Sarno (SA). L’investimento complessivo sostenuto dall’Azienda per le tre operazioni ammonta ad oltre 17 milioni di euro che rientrano nel piano di sviluppo denominato “Lidl per l’Italia” fondato su tre pilastri:

1. investimenti immobiliari per oltre 400 milioni di euro con l’apertura prevista di 50 nuovi punti vendita entro la fine dell’esercizio fiscale, diversi interventi di restyling della rete esistente e importanti investimenti nella logistica;

2. la creazione di nuovi posti di lavoro con oltre 2.000 assunzioni previste per l’anno in corso;

3. la valorizzazione della filiera agroalimentare italiana anche attraverso l’export di oltre 1,6 miliardi di euro di prodotti Made in Italy nei quasi 11.000 punti vendita dell’Insegna nel mondo.

Lidl Italia rafforza la sua presenza in Campania aprendo il venticinquesimo punto vendita della Regione e il primo per la città di Sarno (SA). Situato sulla strada provinciale Sarno Striano, lo store dell’Insegna è stato inaugurato giovedì 29 ottobre alla presenza del Sindaco di Sarno Giuseppe Canfora. Questo punto vendita ha portato all’assunzione di 10 nuovi collaboratori che hanno iniziato il loro percorso professionale dando il benvenuto alla clientela durante l’inaugurazione. Un risvolto occupazionale particolarmente positivo soprattutto nell’attuale contesto economico. Per ridurre l’impatto sull’ambiente e per favorire la mobilità sostenibile, all’esterno dell’edificio, sono stati installati dei punti di ricarica per auto elettriche completamente gratuiti e a disposizione della clientela. In più, un impianto a luci LED è stato installato all’interno del negozio per ridurre i consumi energetici. L’inaugurazione del nuovo punto vendita Lidl di Sarno si è svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza necessarie: i collaboratori sono muniti di mascherine e guanti monouso, mentre alle casse sono state installate barriere in plexiglass. Gli orari di apertura del supermercato sono pensati per garantire sempre il miglior servizio, evitando il più possibile l’affollamento del punto vendita: dal lunedì a sabato dalle 8:00 alle 22:00 e domenica dalle 9:00 alle 21:00.