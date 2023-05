Formazione e apprendistato: la CNA entusiasta per la novità per le linee guida approvate

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Le novità in arrivo in Regione Campania su formazione e apprendistato colpiscono positivamente CNA Salerno. È noto il pressing della sigla che rappresenta le imprese dell’artigianato, sul tema formazione-lavoro. Attraverso il segretario provinciale Simona Paolillo, la CNA Salerno ha espresso, quindi, il suo plauso all’iniziativa che ha visto approvare, da parte della giunta regionale della Campania, le linee guida sull’apprendistato. L’artigianato è uno dei settori interessato dallo strumento che mira a migliorare l’incrocio tra formazione e occupazione e introduce anche le l'istituzione di cosiddette "Scuole di Mestieri". “Intendiamo accompagnare con forza e sinergia il percorso verso la semplificazione amministrativa per l'adozione dello strumento in quante più imprese” ha dichiarato il segretario Simona Paolillo. La rappresentante di CNA Salerno ha già invitato l’assessore alla formazione professionale Filippelli, ad un incontro a Salerno per poter presentare agli artigiani associati, nel dettaglio, tutte le opportunità offerte dall’apprendistato di primo livello. “Siamo fortemente convinti che questo strumento - ha aggiunto Paolillo- sia strategico per accompagnare nell’artigianato il ricambio generazionale, favorire la nascita di nuova occupazione e sia di contrasto al lavoro nero.L'apprendistato è uno strumento che nasce dall'artigianato e va speso soprattutto nel nostro settore”. La pubblicazione delle linee guida è sicuramente frutto del costante confronto che l'assessore Filippelli ha avuto con il territorio e nelle aziende.