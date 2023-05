ASI Salerno Awards, lunedì 29 maggio la cerimonia di premiazione al Teatro Augusteo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si terrà lunedì 29 maggio, alle ore 10 (con accoglienza e registrazione dalle 9,30), presso il Teatro Augusteo di Salerno, l’evento conclusivo di ”ASI Salerno Awards – Sostenibilità e Innovazione 2023”, il premio promosso dal Consorzio ASI Salerno e voluto fortemente dal Presidente Antonio Visconti. Alla call lanciata a marzo hanno partecipato oltre 70 le aziende salernitane, i “Campioni della Sostenibilità”. L’obiettivo del premio è quello di diffondere la cultura della sostenibilità nel comparto industriale di Salerno e stimolare l’adozione di comportamenti virtuosi. Nel corso dell’evento, presentato dalla conduttrice televisiva Arianna Ciampoli e moderato dal giornalista e partner di Gruppo Stratego Giuseppe Alviggi, verranno premiate tutte le aziende ritenute meritevoli dal Comitato Tecnico Scientifico come portatrici dei valori e delle corrette pratiche, in perfetta linea con i parametri ESG (Environment, Social, Governance) inseriti nell’agenda 2030 dell’Unione Europea, e sarà lanciato “Un Patto per la Sostenibilità”. Tre i momenti della mattinata. A introdurre i lavori, dalle ore 10, saranno il Presidente del Consorzio ASI, Antonio Visconti, il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il Presidente della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete e il Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri. Interverranno, inoltre, la Vicepresidente di Confindustria Salerno, Velleda Virno, il Presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, Claudio Naddeo e l’onorevole Piero De Luca. Alle 10.30 previsto il talk dal titolo “La sostenibilità un Valore aziendale” nel quale interverranno i partner del progetto: Danilo Devigili di Collectibus srl società benefit, Salvatore Farace, Responsabile Scientifico ASI Salerno Awards, Antonio Marino, Direttore Generale BCC Aquara, Lucio Alfieri, Presidente della BCC Buccino Comuni Cilentani, Rosario Pingaro, Presidente BCC Capaccio Paestum Serino, Camillo Catarozzo, Presidente Banca Campania Centro, e Cono Federico, Vicedirettore generale della BCC Monte Pruno. Alle ore 11 si continua invece con l’incontro dal titolo “Impresa e comunità: un connubio possibile” col quale saranno chiamati in causa i sindaci di alcuni comuni del Salernitano a partire da Vincenzo Napoli per Salerno, il Sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, il Sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, il Sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, la Sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, il Sindaco di Contursi Terme, Antonio Briscione, il Sindaco di Oliveto Citra, Carmine Pignata, il Sindaco di Palomonte, Felice Cupo, e il sindaco di Buccino, Pasquale Freda. Infine, l’atteso momento delle premiazioni delle aziende più meritevoli.