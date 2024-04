Intossicazione per gli studenti salernitani in gita: i primi risultati delle analisi sugli alimenti

Resta alta l'attenzione sugli episodi che hanno coinvolto scolaresche del salernitano in gita a Montecatini Terme, durante i quali gli studenti hanno accusato disturbi gastrointestinali a carattere acuto, il 5 e il 14 aprile scorsi. Come è noto, gli alunni sono dovuti ricorrere alle cure dei pronto soccorso. Intanto, il Dipartimento di Prevenzione dell'Usl Toscana, attraverso la unità funzionale di sicurezza alimentare, ha reso noto che, per quanto riguarda la scolaresca del 5 aprile scorso (quando sono stati registrati 54 accessi ai pronto soccorso, di cui 10 ricoverati), i “rapporti di prova degli alimenti campionati sono risultati tutti regolamentari”. Le strutture del dipartimento di prevenzione (tra cui l’igiene pubblica) restano tuttavia in attesa delle analisi dell'acqua, per poter comunque pervenire ad un resoconto delle possibili cause dell'episodio che ha interessato gli studenti ed i loro professori provenienti da altre regioni.

Gli altri campionamenti

Per quanto riguarda, invece, i 3 pazienti che si sono recati il 14 aprile al pronto soccorso accusando sintomalogia analoga a quella della scolaresca del 5 aprile, sempre il Dipartimento di prevenzione ha comunicato che si attendono ancora i risultati dei campionamenti effettuati: in corso ulteriori accertamenti.