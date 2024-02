"Dal Reddito di Cittadinanza all'assegno di inclusione": l'incontro pubblico organizzato dall'Ambito S5

Dal Reddito di Cittadinanza all'assegno di inclusione: questo l'emblematico titolo dell'incontro pubblico organizzato dall'Ambito S5 delle Politiche Sociali del Comune di Salerno, in partenariato con la Direzione provinciale INPS di Salerno, l’ASL Salerno e i Centri per l'Impiego di Salerno e Mercato San Severino, e con la partecipazione dei Patronati e dei CAF di Salerno. L'iniziativa è in programma domani, venerdì 1 marzo, alle ore 10, presso il Salone dei Marmi del Comune. Il confronto tecnico, aperto al pubblico, è finalizzato a migliorare l'informazione e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. L'obiettivo è promuovere l'istituzione di un tavolo tecnico-operativo permanente che possa favorire il confronto tra i soggetti coinvolti nel processo di riconoscimento dell'Assegno di Inclusione e/o del Supporto per la Formazione e il Lavoro.

Parla l'assessore

"L’incontro non solo renderà più strutturato il confronto tra gli operatori del settore per migliorare l’informazione ai cittadini circa le procedure da attivare per il riconoscimento dell’assegno di inclusione, ma sarà anche l’occasione per fornire loro risposte adeguate sui requisiti che bisogna avere per poter ottenere il beneficio. - ha spiegato l'assessore comunale alle Politiche Sociali, Paola De Roberto - Il dibattito consentirà di far emergere criticità e spunti di riflessione sull’eventuale necessità di introdurre ulteriori strumenti operativi e/o di formazione che possano rispondere ai bisogni dei cittadini, indirizzandoli verso percorsi virtuosi di autonomia".