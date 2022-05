Ostello della Gioventù all'asta: pubblicato il bando di affitto dell'Ave Gratia Plaena Minor

E' stata pubblicata l'asta pubblica per la locazione dell’immobile “Ave Gratia Plaena Minor”, da adibire ad uso Ostello per la Gioventù a Salerno. Gli interessati dovranno far pervenire entro il 27 luglio le richieste al Comune di Salerno – Ufficio Archivio – Via Roma, tramite Raccomandata A/R o consegna a mano. L’immobile sarà assegnato in affitto al canone annuo a base d’asta di 152.674,68 euro, oltre IVA se dovuta, aumentato dell’importo indicato in sede di offerta, da corrispondere con cadenza mensile.

I dettagli

A potersi candidare, imprese, in forma singola o associata, nonché le società di persone, capitali o cooperative, iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’esercizio di attività turistico-ricettive, le organizzazioni operanti senza scopo di lucro nel settore del turismo sociale e giovanile che svolgano attività commerciale, anche se in misura non prevalente, dotate di partita IVA ed iscritte al REA, purché, per norma statutaria, possano gestire direttamente la struttura e siano in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività turistico-ricettiva. E, ancora, gli enti pubblici e gli enti di carattere morale o religioso, che svolgano attività commerciale, anche se in misura non prevalente, dotati di partita I.V.A. ed iscritti al R.E.A.

Scarica e leggi>>>Il bando