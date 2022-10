Il Comune batte cassa: all'asta uffici, terreni e parcheggi, il bando

Il Comune di Salerno batte cassa, mettendo all'asta nuovi beni pubblici, per ricavare 27 milioni di euro dalle cessioni. In particolare, Palazzo di Città intende vendere anche l’area della litoranea orientale che ospita il campo Volpe e l'area del parcheggio di via Flacco, a Pastena.

I beni all'asta

Tra gli immobili del patrimonio comunale all'asta, anche quello che era l'info-point turistico nella Galleria Capitol, sul Corso Vittorio Emanuele ed altri locali in zona Sant’Eustachio, nonchè box auto ubicati a Bellizzi e un terreno di Fisciano. Per info>>>Clicca qui