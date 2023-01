Campeggio diffuso nel centro storico di Atena Lucana: al via la selezione del gruppo di lavoro, il bando

Realizzare un campeggio diffuso nel centro storico di Atena, con l’utilizzo delle piazzette abbandonate e delle aiuole come piazzole per le tende. Per realizzare tale promettente progetto, è stato pubblicato l'avviso pubblico “Residenza di censimento”, finalizzato ricercare un gruppo di lavoro in grado di sviluppare il campeggio diffuso e attivare un processo di cura e valorizzazione del borgo antico. L’idea è quella di poter coinvolgere i proprietari delle case a condividere temporaneamente alcuni servizi essenziali, per il campeggio: mettere a disposizione terrazzi e giardini, concedere l’uso del bagno, della corrente elettrica, dell’acqua o la preparazione della colazione.

Il bando

Il bando è rivolto a gruppi di lavoro composti da un minimo di tre persone, collettivi artistici, di ricerca e gruppi multidisciplinari costituiti o costituendi in associazioni o imprese con i requisiti richiesti. I partecipanti possono essere studenti, laureati, liberi professionisti, tuttavia è necessario che almeno un componente del gruppo abbia competenze in discipline architettoniche e sia iscritto al relativo alboprofessionale. Ogni gruppo deve ospitare almeno due componenti fra i 18 e i 36 anni di età e almeno due donne. L’importo da assegnare è pari a 18.000 euro, comprensivi di IVA, per una durata di 12 mesi.