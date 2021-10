Crisi economica post pandemia: ad Atena Lucana sconto 90% sulla Tari

Uno sconto del 90% sulla tassa sui rifiuti (Tari) 2021 per le utenze domestiche di Atena Lucana, comune del Vallo di Diano. La misura, limitata a quest'anno, è stata assunta dall'Amministrazione comunale e anticipata il Consiglio comunale. Dal Comune, questa viene definita come "un'azione concreta a vantaggio di tutte le famiglie di Atena Lucana in considerazione del difficile periodo che stiamo tutti attraversando a causa della pandemia da Covid-19 che ha inciso negativamente su ogni aspetto della nostra vita".

Il sindaco, Luigi Vertucci, all'Agi, evidenzia che "abbiamo fatto, da questo punto di vista, una scelta politica forte che riguarda tutte le famiglie". Per il reperimento dei fondi, "abbiamo utilizzato anche parte dell'avanzo di amministrazione, che sono soldi dei cittadini di Atena Lucana", spiega il primo cittadino aggiungendo che "e' come se facessimo una redistribuzione delle risorse. Tutti i contribuenti del servizio Tari avranno questa agevolazione". In questa fase, "ci sembrava l'unico aiuto possibile", dice Vertucci precisando che si tratta di "uno sgravio straordinario ed eccezionale solo per quest'anno" per i 2mila 470 abitanti di Atena Lucana, "l'unico paese che non sta perdendo abitanti nel Vallo di Diano", conclude.