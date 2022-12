"Siamo costretti ad aumentare i prezzi, ma daremo pane gratis a chi ha bisogno": l'annuncio di un panificio di Gioi

"A causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime e del caro energia, dal primo dicembre, ci vediamo costretti ad aumentare il prezzo del pane": lo ha annunciato il panificio Gioie di Pane di Gioi che, a causa dei rincari su grano, gas ed energia, ha avvisato a mezzo social i suoi clienti degli aumenti. "Abbiamo aspettato per prendere questa triste decisione, continuando a lavorare gratis, con la speranza che le cose sarebbero ritornare alla normalità ma purtroppo la situazione è peggiorata diventando insostenibile", aggiungono dal panificio che, tuttavia, mette in campo un'iniziativa solidale proprio per supportare le famiglie colpite dalla crisi.

L'iniziativa

"Nel rispetto di chi si trova in difficoltà, dalle 19 fino a chiusura, ogni giorno, daremo pane gratis a chi ne ha veramente bisogno", fanno sapere dal panificio di Gioi che, dunque, nonostante il periodo buio che sta attraversando, non rinuncia a promuovere un'azione lodevole verso chi vive un disagio.