Aumenti alle stelle per il grano: i panificatori pronti a incrociare le braccia

La crisi del pane non cessa: è stato registrato l'aumento anche del 100% delle materie prime e delle utenze. In particolare, i prezzi all'ingrosso delle farine di grano tenero sono arrivati a segnare un +51% e +45% nei mesi di agosto e settembre ed intanto lievitano anche i costi dell'energia elettrica e del gas.

Così, i panificatori della provincia di Salerno si dicono pronti ad incrociare le braccia: "Vogliono indurre ad aumentare il pane a livelli ineccessibili per i cittadini che vivono al minimo dello stipendio". L'associazione Panificatori della Provincia di Salerno, dunque, annuncia che si fermerà per un giorno, due, tre, per quanto sarà necessario per avere una risposta concreta, annunciano.