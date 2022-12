A3 Napoli Pompei Salerno: gli incrementi sulle tariffe, nessuna variazione per i veicoli di classe A

La società SPN - Concessionaria dell’autostrada A3 Napoli Pompei Salerno - fa sapere che, in base a quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze il 30 dicembre 2022, l’adeguamento tariffario di competenza, fermo dal 2018, dal 1° gennaio 2023 sarà pari al 2,78%.

Di seguito le tariffe in vigore dal 1° gennaio 2023:

Classe Tariffa (€)

A 2,10

B 2,30

3 4,00

4 5,10

5 5,80



La Società SPN, inoltre, rende noto che non vi saranno modifiche relative alla Tariffa Differenziata applicata sulla tratta di competenza. Si ricorda che la modulazione tariffaria (Tariffa Differenziata) è attiva per i soli veicoli di classe A (auto e moto) in possesso di apparato Telepass e tiene conto della percorrenza effettuata secondo quanto indicato nella seguente tabella.

Percorrenze Tariffa (€)

fino a 5 km 0,70

da 5 a 10 km 1,00

da 10 a 15km 1,30

da 15 a 20 km 1,50

da 20 a 25 km 1,90

da 25 km a 30 km 2,00

oltre i 30 km 2,10

Per ulteriori dettagli: Salernopompeinapolispa.it