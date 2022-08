Trasporti, il rapporto: nel salernitano la metà degli autobus ha più di vent'anni

Seconda edizione dell’Osservatorio sui macro-trend del trasporto pesante realizzato da Continental. Lo studio fa emergere le tendenze evidenziate dallo sviluppo del parco circolante in Italia e in Campania, attraverso l’analisi dei dati sulle immatricolazioni, i tipi di alimentazione, l’anzianità e la categoria euro.

I dati

Per quel che riguarda il trasporto persone, la Campania registra un aumento pari al 24% (il corrispettivo di 414 targhe). In controtendenza il salernitano, che registra un -22,6% per un totale di 65 nuovi mezzi. Male anche il tasso di Euro 0, 1 e 2 circolanti nella provincia di Salerno: il 52,7%. Quasi la metà del parco autobus, inoltre, ha più di 20 anni.