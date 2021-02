Salerno-Cava, Imma Vietri (FdI): "Insufficienti le fasce orarie senza pedaggio"

"La liberalizzazione del pedaggio per cinque ore al giorno nella tratta autostradale Salerno-Cava non risolve il problema dell’incolonnamento dei mezzi in entrata e in uscita dalla A3". È quanto afferma Imma Vietri, dirigente di Fratelli d’Italia. Il provvedimento che consente la percorrenza gratuita dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 18 è stato adottato dal gestore della tratta autostradale in seguito alla richiesta del Comune di Salerno per fronteggiare l’emergenza che si è creata con la chiusura al traffico di via Croce per uno smottamento.

"Le code dei mezzi che si registrano sia a Salerno che a Cava de’ Tirreni sono la riprova del fatto che lasciare aperte le sbarre solo in un limitato arco temporale non risolve il pro-blema, anche perché lo svincolo di Cava è situato in un’area già normalmente congestionata. Tutto questo non ha conseguenze solo sui tempi di percorrenza, ma anche sulle emissioni in atmosfera dovute ai gas di scarico. Ma, soprattutto, la fila di auto crea intralcio al passaggio dei mezzi di soccorso, come purtroppo è già accaduto in questi giorni. Senza contare che, durante le restanti fasce orarie, alcuni automobilisti im-boccano la corsia Telepass senza avere il dispositivo e questo finisce per creare ulteriori rallentamenti. Sarebbe opportuno, come misura minima di prevenzione, estendere lo stop all’esazione del pedaggio all’intera fascia oraria diurna per limitare l’impatto che la chiusura della Statale 18 sta avendo sul traffico da e per Salerno".

L'appello della dirigente di FdI