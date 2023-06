Startup innovative, la Regione pubblica l'avviso: finanziamenti fino a 350mila euro

Pubblicato l'avviso Campania Startup per l'annualità 2023. L'obiettivo del bando è la creazione ed il consolidamento di startup "ad alta intensità di conoscenza". Il supporto della Regione può arrivare fino ad un massimo di 350mila euro.

L'avviso

Il bando in questione è aperto a tutte le startup "innovative già costituite e operanti nelle Aree di specializzazione della RIS3 Campania, sia alle persone fisiche che intendano promuovere un nuovo progetto di impresa".

Questi gli elementi centrali dell’avviso:

· Innovatività e vicinanza al mercato - I progetti che saranno finanziati dovranno caratterizzarsi per l’elevato contenuto innovativo ed essere sul mercato al massimo tra dodici mesi.

· Investimenti - l’investimento minimo dovrà essere di 70.000 euro con un contributo non inferiore a 50.000 euro. Il contributo massimo sarà di 350.000 euro per un investimento di importo massimo di 500.000 euro.

· Intensità di aiuto - l'intensità è pari al 70% della spesa ammissibile, nel caso in cui la spesa ammissibile risulti di importo pari o inferiore 100.000 euro, l'intensità è aumentata all’80% della spesa ammissibile.

· Premialità – saranno valutati con punteggio aggiuntivo la capacità del progetto di creare nuova occupazione: la rilevanza della presenza nella compagine di giovani e/o donne, la localizzazione dell’iniziativa in una delle aree interne della Campania (SNAI 2021-2027).

La piattaforma digitale creata ad hoc accoglierà le proposte progettuali fino al 31 luglio.

Le parole di De Luca

“La Campania - ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca - vuole mantenere il suo primato di amministrazione che investe sui giovani e le loro aspirazioni imprenditoriali. Abbiamo voluto dare un segnale importante con risorse economiche rilevanti, anche in considerazione degli ottimi risultati raggiunti nella precedente programmazione. L'obiettivo è sostenere molte imprese e stare al loro fianco proprio in fase di avvio, valorizzando innovazioni e competenze a beneficio di tutto il territorio campano". “La nuova generazione imprenditoriale innovativa è pronta a sostenere la competitività della Campania. Ci aspettiamo come nelle scorse edizioni una bella risposta in termini di qualità di proposte dal territorio e vogliamo anche attrarre promettenti realtà nazionali. Gli indicatori economici, in questo momento, posizionano la Campania come una delle regioni più aperte e innovative in Italia”, ha dichiarato Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania.