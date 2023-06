Bando Borghi, a Tortorella opportunità per nuove attività imprenditoriali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il borgo di Tortorella si prepara ad affrontare una nuova sfida, grazie al Bando Borghi del PNRR. In Cilento il Comune di Tortorella è assegnatario delle risorse della linea B del Bando Borghi del PNRR, vincitore dell’avviso pubblico denominato Progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici PNRR m1c3 - investimento 2.1 - attrattività dei borghi. E’ risultato vincitore del precedente bando (“Bando Borghi Linea B”) per la presentazione di progetti di rigenerazione culturale e sociale ed assegnatario di un secondo bando finalizzato a favorirne il recupero del tessuto economico produttivo. Complessivamente vengono assegnati circa 200 milioni di euro dei fondi previsti dal Mic per il Piano nazionale borghi, finanziato con il Pnrr al sostegno di micro, piccole e medie imprese interessate a promuovere in modo innovativo la rigenerazione dei piccoli Comuni. Le iniziative imprenditoriali, in sinergia con i progetti locali di rigenerazione culturale e sociale, sono finalizzati al rilancio economico e occupazionale e al contrasto dello spopolamento, attraverso interventi che promuovono nuova residenzialità, e incentivano la creazione di servizi diversificati per la popolazione.



Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12 dell’8 giugno 2023, fino alle ore 18 dell’11 settembre 2023 sulla piattaforma che sarà messa a disposizione da parte di Invitalia. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Tancredi, ha espresso soddisfazione per questa nuova opportunità, che completa il lavoro fatto sul recupero del borgo e con l’amministrazione è a disposizione di chiunque fosse interessato e ha bisogno di informazioni e chiarimenti. Per le prossime settimane è previsto un incontro pubblico sul bando e le varie opportunità, che saranno pubblicizzate sui canali social del Comune (https://www.facebook.com/ borgoditortorella - https://www.facebook.com/ profile.php?id=100069361742992 )