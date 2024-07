Montano Antilio: pubblicato il bando per 5 borse lavoro, al via le candidature

E' stato pubblicato il bando per l'assegnazione di 5 borse lavoro nel Comune di Montano Antilia. A renderlo noto, il sindaco Luciano Trivelli: l'avviso pubblico è rivolto a soggetti di età non superiore a 65 anni, residenti nel territorio comunale di Montano Antilia, disoccupati o inoccupati al momento della presentazione della domanda, non percettori di alcun sostegno al reddito e con un ISEE non superiore a 10.000,00(anno 2023). Nel caso di soggetti disoccupati, divorziati, separati con figli che convivono per necessità con i genitori ed inseriti nel nucleo familiare di questi ultimi, l'ISEE è elevato a 12.000 euro.

Per ogni borsa lavoro è previsto un compenso di 600 al netto. Per presentare la domanda, c'è tempo fino alle ore 12 dell'11 luglio. Per informazioni, è possibile consultare l'albo pretorio del Comune di Montano Antilia o recarsi nella Casa Comunale.