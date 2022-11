Digitalizzazione: al via i contributi alle micro, piccole e medie imprese salernitane

Previsti contributi alle micro, piccole e medie imprese salernitane per le iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo, grazie alla nuova edizione del Bando Pid della Camera di Commercio di Salerno rivolto a tutte le imprese iscritte all’Ente Camerale salernitano e in regola con i contributi camerali, con un focus specifico nel settore del Turismo, vale a dire alberghi, villaggi turistici e tour operator. L'obiettivo è finanziare la realizzazione di progetti i cui ambiti tecnologici di innovazione digitale dovranno riguardano ad esempio la robotica avanzata e collaborativa; stampa 3D; internet delle cose e delle macchine; cyber security e business continuity; big data e analytics; intelligenza artificiale e altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari.

Le dichiarazioni

“Si può partecipare in formula singola e associata – ha precisato la dottoressa Maria Antonietta Aquino, responsabile dei servizi alle imprese della Confesercenti provinciale di Salerno - In formula singola, è necessario un piano di investimento minimo di 20mila euro, ottenendo un contributo di 10mila euro, comunque non superiore a 50mila euro di investimento”. Sono ammissibili le spese per i servizi di consulenza progettuale e applicativa e l’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali. Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 700.000 euro, di cui 300.000 per il settore Turismo e 400.000 per Punto Impresa Digitale. Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dal 28 novembre al 28 dicembre 2022.

Per ogni informazione è possibile scrive all’indirizzo e-mail vallodidiano@impresealcentro.it, chiamare il numero 0975 52 72 77 o visitare il sito internet Impresealcentro.it.