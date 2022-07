Amalfi, pubblicato il bando per i lavori di adeguamento degli impianti del garage Luna Rossa

Pubblicato il bando di gara per i lavori di adeguamento degli impianti meccanici del garage Luna Rossa di Amalfi. Un intervento fondamentale quello programmato dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, finalizzato a risolvere definitivamente le rilevate carenze infrastrutturali nel garage in roccia e reso possibile grazie ad un finanziamento di circa 3,6 milioni di euro da parte di ACAMIR e Regione Campania. Il cronoprogramma prevede l’esecuzione dei lavori - a partire dai mesi invernali e con la chiusura completa della struttura - sulla scorta del progetto esecutivo approvato dal Comune e valutato favorevolmente, per quanto di competenza, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Nello specifico, gli interventi previsti nell’appalto riguarderanno tra gli altri la demolizione degli impianti elettrici e di ventilazione esistenti, su tutti e quattro i livelli, la realizzazione di nuove tipologie di impiantistica in sostituzione delle precedenti, la realizzazione di circuiti di immissione e estrazione dell'aria, la modifica della rete antincendio. Il bando, pubblicato dal Settore “Lavori Pubblici e Demanio” del Comune di Amalfi, scadrà alle ore 18:00 del 26 agosto 2022 e sarà aggiudicato col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e degli elementi di valutazione secondo le ponderazioni esplicitate nel Disciplinare di Gara.



