Camerota: pubblicato il bando per ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento e qualificazione della scuola per l’infanzia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Con la pubblicazione della determina n. 485/2021 del 10 dicembre 2021 è stata indetta una gara con procedura negoziata per i lavori di ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento e qualificazione della scuola per l’infanzia di Marina di Camerota e per la realizzazione di un micronido. L’importo complessivo del finanziamento è di 300 mila euro. Con questi lavori verranno eseguiti interventi di rifacimento tetto, sostituzione infissi, pavimenti ed impiantistica oltre che una diversa distribuzione degli spazi interni per la realizzazione di un micronido.

«Entro pochi mesi avremo una scuola per l’infanzia più moderna , efficiente e sicura per i nostri bambini - fa sapere il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta -. La scuola è stata sempre al primo posto del nostro programma politico. Ringrazio gli uffici del Comune di Camerota e l’assessore alla Pubblica Istruzione Vincenza Perazzo per il suo instancabile lavoro. Elencare tutto ciò che è stato fatto per i plessi del Comune sarebbe davvero impossibile. In questi anni è stata data attenzione alle mense, al trasporto scolastico, agli impianti di riscaldamento, alle strutture sportive annesse alle scuole, alle aule tecnologiche e alla sicurezza di tutti i nostri bambini».

«I lavori partiranno in primavera - conclude Scarpitta - e ci auguriamo che per settembre siano terminati per consegnare l'opera alla collettività e, soprattutto, ai nostri bimbi