Comune di Battipaglia, consegnata una prima parte dei “Buoni Spesa”

A partire da oggi sono stati inviati i primi “Buoni Spesa” a coloro che ne hanno fatto richiesta, così come stabilito dalla delibera della Giunta comunale numero 226 del 7 dicembre 2020. Si tratta di una prima parte, cospicua, di domande la cui attività di verifica è stata già completata; nei prossimi giorni verranno evase le restanti a seconda dell’ordine di istruttoria. Viceversa, in caso di mancata ricezione del buono, a seguito di domanda non compilata correttamente, gli interessati dovranno attendere la pubblicazione di un apposito elenco, contenente gli esclusi in via temporanea, per poi ripresentare la domanda nel termine assegnato.

L’avviso

I buoni spesa sono spendibili esclusivamente presso uno o più operatori commerciali che hanno aderito alla manifestazione d’interesse, iscritti nell’apposito elenco comunale (qui di seguito allegato) e consentiranno l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. Al momento di effettuare la spesa, oltre al relativo buono virtuale, il beneficiario dovrà esibire il proprio codice fiscale. Ciascun operatore commerciale sarà tenuto a decurtare, dall’importo della spesa, lo sconto offerto in sede di adesione alla manifestazione d’interesse.

Il commento

Soddisfatto l’assessore Francesca Giugliano: “La distribuzione di questa prima tranche di buoni spesa è frutto di una procedura più snella, adottata di concerto con il settore delle politiche sociali. Una collaborazione proficua, finalizzata a soddisfare, in tempi celeri, i bisogni essenziali delle famiglie in difficoltà a causa delle restrizioni imposte per limitare la pandemia da Covid19. Il nostro impegno comune per provare a garantire un momento di serenità in un contesto così difficile”.