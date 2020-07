Battipaglia, finanziamento scuola “Fiorentino”: la sindaca sigla la convenzione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Sindaca Cecilia Francese ha firmato la convenzione che disciplina gli obblighi reciproci tra l’ente e la Regione a seguito dell’emissione del Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 620/18 relativo al finanziamento per il rifacimento della scuola “Fiorentino”. A seguito di ciò, vengono disciplinati gli aspetti puramente legali mediante i quali il Comune di Battipaglia si obbliga alla rendicontazione ed alle spese ammissibili; viceversa, invece, la Regione Campania si obbligherà a pagare gli stati di avanzamento dei lavori.

Quest’ultimi, pari ad un importo complessivo di poco superiore ai 7 milioni di euro, verranno interamente finanziati dalla Regione Campania, e prevederanno la demolizione dei due plessi scolastici, quello situato in Via Pascoli, dove rimarrà un lotto libero, e l’altro presso via De Gasperi, dove avverrà la successiva ricostruzione del nuovo Istituto comprensivo. Quest’ultimo, suddiviso su tre piani, comprenderà aule sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola primaria e secondaria di primo grado. Previsti, inoltre, l’installazione di laboratori ed una mensa in favore dei bambini della scuola per l’infanzia. La procedura di affidamento dovrà terminarsi entro febbraio 2021 mentre il completamento dei lavori non potrà superare i tre anni con decorrenza dall’anno 2019.