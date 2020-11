"I fondi per le luminarie ai commercianti di Battipaglia": la proposta di Inverso alla sindaca

Destinare il Bonus Natale 2020 ai commercianti che stanno vivendo una condizione di difficoltà. La proposta arriva dal coordinatore di Italia Viva di Battipaglia Vincenzo Inverso ed è rivolta all’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese.

I fondi

“Certo le luminarie sono belle e contribuiscono al morale – spiega Inverso - ma questo Natale 2020 è diverso per tutti, per forma e contenuti. Per questo vorremmo che, oltre le apparenze, fosse concreto e solidale. E così “vista la grave crisi economica che stiamo vivendo anche a Battipaglia, proponiamo di destinare (i soldi previsti in bilancio dal Comune di Battipaglia) per le luminarie ai commercianti in difficoltà. Dividendo e distribuendo un contributo “Bonus Natale 2020” per tutti gli esercizi commerciali-codice Ateco colpiti dal lockdown 2020”. L’auspicio – conclude Inverso – è che l’amministrazione Francese ci ascolti. E comunque nonostante tutto diamo una mano concreta anche noi: spendiamo nei negozi di Battipaglia”.