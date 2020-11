Eliminazione delle sanzioni per tardivo pagamento dei tributi: la proposta del sindaco Francese

L’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid19 sta generando anche gravi conseguenze alla cittadinanza, sia sul piano economico che finanziario. Per questo il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese ha reiterato, sia all’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) che all’Ali (Autonomie locali della Campania), l’istanza affinché i Comuni possano richiedere ai cittadini, che hanno debiti per entrate ordinarie e tributarie, anche precedenti a questa emergenza, la sola sorta capitale e gli interessi, senza applicare alcuna sanzione.

Le multe

La normativa vigente prevede sanzioni variabili da un minimo del 30% sino al 100% e, in alcuni casi anche procedendo alla somma delle due misure. "Tale modifica normativa - spiegano dal Municipio - consentirebbe ai Comuni di richiedere ai cittadini, che presentano debiti per tributi vari, un invito a regolarizzare (la cosiddetta Compliance utilizzata dall’Agenzia delle Entrate) la propria posizione in un’unica soluzione o previa raterizzazione, e solo in assenza di un positivo riscontro, gli enti procederebbero con l’applicazione della sanzione nella misura del 10%". La soluzione prospettata dal sindaco Francese, quindi, "consentirebbe al Comune di riscuotere il quantum dovuto dando, allo stesso tempo, un segnale di vicinanza ai propri cittadini".