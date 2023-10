"BCC. La Banca che serve. Ieri, oggi e domani": evento per i 70 anni a Capaccio Paestum

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

70 anni di vicinanza. La Banca che serve. Ieri, oggi e domani. In occasione della ricorrenza del 70° anniversario dalla costituzione dell’Istituto, la BCC di Capaccio Paestum e Serino organizza un evento che non intende essere meramente celebrativo, ma mira, partendo dall’esperienza maturata nel corso di una storia che dura da 70 anni, ad immaginare come si può migliorare il presente e soprattutto il futuro.Mercoledì 18 ottobre, a partire dalle ore 17, presso NEXT – Ex Tabacchificio a Capaccio Paestum, un evento che vede partecipi i vertici del Credito Cooperativo Italiano: Federcasse, Gruppo Bancario Iccrea, Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria, Banche di Credito Cooperativo ed interventi accademici di spessore. Si parlerà di Banche di Credito Cooperativo in quanto banche locali, di territorio, di comunità, che resistono nel tempo e che lavorano per proiettarsi nel futuro con prospettive positive e costruttive.

Il programma completo

BCC, la banca che serve. Ieri, oggi e domani.

Intervento introduttivo di Rosario Pingaro, presidente Bcc Capaccio Paestum e Serino.

Ri-pensare lo sviluppo dei territori.

Intervento della prof.ssa Elena Granata, docente di Urbanistica al Politecnico di Milano e Vice Presidente SEC (Scuola di Economia Civile).

Come la BCC può continuare a sostenere il territorio - Tavola rotonda

Coordina e modera Claudia Benedetti (Responsabile Servizio Segreteria Generale e Servizio Sviluppo Mutualità Federcasse)

Intervengono:

1. Mauro Pastore (Direttore Iccrea Banca)

2. Teresa Fiordelisi (Presidente Associazione iDEE)

3. Roberto Simoni (Presidente Cooperazione Trentina e Vice Presidente Federcasse)

4. Gabriel Zuchtriegel (Direttore Scavi Archeologici di Pompei, già Direttore Parco Archeologico di Pompei e Velia – Socio e Cliente BCC Capaccio Paestum e Serino)

5. Giancarlo Manzi (Direttore Bcc Capaccio Paestum e Serino)

6. Giuseppe Pagano (Imprenditore – Socio e Cliente BCC Capaccio Paestum e Serino)

La banca mutualistica di comunità tra prossimità e sfide della digitalizzazione.

Intervento del dott. Andrea Viola, PhD Postdoc Researcher

Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative Università Cattolica del Sacro Cuore

La banca che serve.

Intervento di Alessandro Azzi, Presidente della Fondazione Tertio Millennio ETS e della Federazione Lombarda delle BCC.

Declinare la banca mutualistica del futuro - Tavola rotonda

Coordina e modera Sergio Gatti (Direttore Federcasse)

Intervengono:

1. Giuseppe Maino (Presidente Iccrea Banca)

2. Augusto dell’Erba (Presidente Federcasse)

3. Amedeo Manzo (Presidente Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria)

4. Alessandro Noce (Presidente BCC Lab Giovani Soci Capaccio Paestum e Serino)

5. Maura Sarno Imprenditrice (Socia e Cliente BCC Capaccio Paestum e Serino)

Guardando avanti

Intervento conclusivo Rosario Pingaro (Presidente BCC Capaccio Paestum e Serino)

A seguire cena a buffet.