Errore nel calcolo del disavanzo: riunione dei capigruppo per riconvocare d'urgenza il Consiglio

E' in programma per domani, la riunione dei capigruppo del Comune di Salerno "per convocare d'urgenza il Consiglio e tentare di rimediare agli errori evidenti che avevamo evidenziato e che comportavano uno sbilancio di circa 8 milioni di euro", come precisato dal consigliere comunale Roberto Celano. "Siamo nelle mani di incapaci. Si cerca disperatamente di resistere, mettendo ancora le mani nelle tasche dei salernitani, per far fronte agli sprechi ed alle spese folli con cui per circa trent'anni il sistema progressista ha in taluni casi pagato il consenso. Le dimissioni sarebbero più dignitose...", ha aggiunto il capogruppo di Forza Italia.