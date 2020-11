Buoni acquisto per le famiglie con i fondi per il Capodanno: la proposta di Cammarota

"I fondi previsti per la festa del Capodanno in piazza impegnati in buoni acquisto per le famiglie salernitane, da spendere esclusivamente nei negozi della città”. E' la proposta dell’avvocato Antonio Cammarota, capogruppo al Comune de La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza.

Parla Cammarota