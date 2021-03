Buoni Spesa: il Comune di Salerno pubblica l'elenco degli ammessi

Pubblicati, dal Comune di Salerno, gli elenchi di ammessi, esclusi e domande anomale per il bando di assegnazione di buoni spesa a favore di soggetti in condizione di bisogno a seguito dell'emergenza sanitaria. In allegato l'elenco degli ammessi, degli esclusi e delle domande anomale.

Ecco>>>Gli ammessi

Per altre info: Clicca qui